Серпень, 01 в 18:49

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Франції Еммануелем Макроном. Розмова тривала півтори години.

Як поінформували в Офісі президента України, лідери обговорили війну в Україні, військову допомогу, покарання РФ за воєнні злочини, повоєнну відбудову нашої держави, а також членство в ЄС.

Зеленський, зокрема, розповів Макрону про ситуацію на фронті, а також про нещодавній теракт окупантів в Оленівці, під час якого загинули українські військовополонені.

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– Ми ведемо війну проти справжньої держави-терориста. Сплановане цинічне знищення Росією українських військовополонених в Оленівці – свідчення цього, – наголосив український лідер та подякував президенту Франції за засудження злочину.

Ще однією темою була безпекова співпраця. Зеленський відзначив постачання Парижем нового сучасного озброєння для ЗСУ. Лідери домовилися координувати наступні кроки щодо надання Україні військової допомоги як Францією, так і іншими міжнародними партнерами. Зокрема, йдеться про задоволення першочергових потреб української армії.

Окремо обговорювалася макрофінансова підтримка України.

Зеленський і Макрон також торкнулися теми воєнних злочинів, які РФ продовжує чинити на території України. Президенти обговорили продовження роботи групи французьких медиків і жандармів, які прибули в нашу державу для розслідування злочинів окупантів.

– Усі винні мають бути покарані. Це наша принципова позиція, – зазначив Зеленський.

Значну увагу було приділено участі Франції у післявоєнній відбудові України, зокрема в реалізації Fast Recovery Plan (плану швидкої відбудови). Йдеться про відновлення після бойових дій певного регіону України, в якому Париж міг би взяти участь.

Крім того, піднімалася тема євроінтеграції України. Зеленський відзначив важливу роль Макрона в ухваленні історичного рішення про надання нашій державі статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Особливе місце під час переговорів президентів посіла тема світової продовольчої безпеки.

– Співрозмовники привітали ініціативу з перевезення українського зерна й наголосили на необхідності її неухильної реалізації. Було також обговорено практичні аспекти нарощування експорту українського збіжжя іншими логістичними шляхами, – уточнили в ОПУ.

Макрон поінформував українського лідера про своє турне країнами Африки, одним із результатів якого стало розширення антивоєнної коаліції та консолідація підтримки України.

А Зеленський запросив президента Франції взяти участь в другому саміті міжнародної Кримської платформи, який проходитиме 23 серпня 2022 року.

Як відомо, наприкінці червня Еммануель Макрон анонсував надання Україні ще шести 155-мм артилерійських установок Caesar та бронетехніки.