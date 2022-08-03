Кабінет міністрів призначив нового главу Херсонської ОВА Янушевича

Серпень, 02 в 23:29

Кабінет міністрів погодив призначення Ярослава Янушевича очільником Херсонської обласної державної адміністрації. Також Ірину Ковпашко призначено на посаду заступника очільника правління Пенсійного фонду України.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук. За його словами, відповідні рішення ухвалено 2 серпня.

– Кадровий блок. Призначено Ковпашко Ірину Василівну заступником очільника правління Пенсійного фонду України. Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича очільником Херсонської обласної державної адміністрації, – зазначив Мельничук.

Нещодавно Верховна Рада підтримала призначення Андрія Костіна новим генеральним прокурором України. За це рішення проголосували 299 народних депутатів.

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