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Факти / Україна / Політика

Кабінет міністрів призначив нового главу Херсонської ОВА Янушевича

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Кабінет міністрів призначив нового главу Херсонської ОВА Янушевича
Фото: Факти ICTV

Кабінет міністрів погодив призначення Ярослава Янушевича очільником Херсонської обласної державної адміністрації. Також Ірину Ковпашко призначено на посаду заступника очільника правління Пенсійного фонду України.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук. За його словами, відповідні рішення ухвалено 2 серпня.

– Кадровий блок. Призначено Ковпашко Ірину Василівну заступником очільника правління Пенсійного фонду України. Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича очільником Херсонської обласної державної адміністрації, – зазначив Мельничук.

Нещодавно Верховна Рада підтримала призначення Андрія Костіна новим генеральним прокурором України. За це рішення проголосували 299 народних депутатів.

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