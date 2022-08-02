Серпень, 02 в 19:37

У вівторок, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау, який перебуває з офіційним візитом у Києві.

Про деталі переговорів поінформували в Офісі президента. Так, Зеленський подякував лідеру Польщі Анджею Дуді, польському уряду та народу за потужну підтримку нашої держави під час повномасштабної агресії РФ – як військову, так і гуманітарну.

Серед іншого, Варшава допомагає вимушеним переселенцям з України, які втекли від війни на територію сусідньої держави.

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– Це потужні сусіди, які допомагають нам сьогодні, у цей історичний момент, підтримуючи нас у різних напрямках… Хочу подякувати за те тепло, з яким сьогодні допомагають вимушено переміщеним особам з України, нашим біженцям, які тимчасово знаходяться на території Польщі. Допомагають, хто чим може – приймаючи в сім’ях, допомагають нашим дітям, допомагають сім’ям знаходити роботу й прихисток, – зазначив президент.

Він подякував і за військову допомогу, зокрема за надання українській армії самохідних артилерійських установок Krab.

Крім того, Зеленський згадав про законодавчі ініціативи, які напрацювала Польща на підтримку українців. У зв’язку з цим президент поінформував, що Верховна Рада нещодавно ухвалила аналогічний законопроєкт про особливий статус поляків в Україні.

– Я вважаю, що таких речей між нашими народами має бути якомога більше. Таке єднання в цей час свідчить про спільне майбутнє наших народів, наших незалежних суверенних держав, – наголосив Зеленський.

Під час зустрічі президент закликав Збігнєва Рау допомогти звільнити з російського полону українців, які входили до складу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Варто зазначити, що чинний голова ОБСЄ сьогодні відвідав місто Буча (Київська область), де під час окупації російські загарбники закатували та вбили сотні мирних українців.