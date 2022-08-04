Активісти закликають РНБО накласти санкції на російського букмекера 1xBet

Серпень, 04 в 13:49

Від Ради національної безпеки та оборони України вимагають накласти санкції на російського букмекера 1xBet, якому Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей 30 березня видала ліцензію на роботу в Україні.

З відповідною заявою до РНБО звернулася громадська активістка та блогерка Тетяна Локацька, повідомила вона на своїй сторінці у Facebook.

– Є така багатьом відома російська букмекерська контора 1xBet. У розпал війни, 30 березня, коли наші військові вибивали орків з-під Києва, у цьому самому Києві дуже цікаві люди з Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видають дві ліцензії цьому букмекеру на роботу в Україні. Піднімається галас, ЗМІ пишуть, розслідувачі розслідують, петиція на сайті президента з вимогою заборонити російським букмекерам працювати в Україні набирає 26 тис. голосів, і… тиша, – написала Локацька.

За її словами, санкції РНБО – найефективніший спосіб позбутися російської контори на українському гральному ринку.

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– Бо всі інші (державні та правоохоронні органи, – ред.) й надалі чухатимуться, а враховуючи, скільки бабла на ігорному ринку, можуть й взагалі не помітити. Ну, як завжди, – наголосила Локацька.

Активістка звернулася зі зверненням до РНБО, в якому вказала, що попри гучний суспільний резонанс, ані Служба безпеки України, ані Бюро економічної безпеки, ані інші правоохоронці ніяк не відреагували на це питання.

Крім того, ліцензії 1xBet так і не були анульовані, як і не були заблоковані веб-сайти цього букмекера в Україні.