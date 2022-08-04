Кучма назвав три сценарії, за яких РФ може завдати ядерного удару

Серпень, 04 в 15:56

Путін – не самогубця, тому другий президент України Леонід Кучма відкидає можливість застосування РФ стратегічної ядерної зброї.

Таку думку він висловив в інтерв’ю BBC Україна.

– Я виключаю застосування російського стратегічного потенціалу. Не вірю у це абсолютно. До стратегічної ядерної зброї держава може вдатися лише або при наявності реальної загрози самому своєму існуванню, або ж у відповідь на вже завданий удар, – пояснив він і додав, що використати таку зброю РФ може лише проти США, бо так налаштовані ракети.

Водночас Кучма не виключає, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю.

Зараз дивляться

– Річ у тім, що без’ядерна Україна не здатна відповісти Росії адекватно. Якщо стан речей на фронті буде загрожувати – ні, не існуванню чи безпеці РФ, а виключно політичним позиціям Путіна та стабільності його режиму – то Кремль може застосувати тактичну ядерну зброю, – наголосив другий президент України.

Він вважає, що запобігти такому сценарію розвитку подій можуть лише союзники України:

– Я впевнений, що чітке попередження Путіна з боку, наприклад, США про військову відповідь на застосування ядерної зброї проти неядерної України також цілком здатне зупинити його.

Кучма не виключає, що по прямих каналах зв’язку таке попередження вже було зроблене, оскільки надто високі ставки.