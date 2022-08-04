Кучма про фатальну помилку Путіна: Замість знищення отримає друге народження України
Другий президент України Леонід Кучма в інтерв’ю BBC Україна вказав на фатальні прорахунки Володимира Путіна, які не знищили, а навпаки – зміцнили Українську державу.
– Адже бліцкриг провалився, причому провалився внаслідок фатального прорахунку Путіна. Саме так – це був фатальний прорахунок у злочинних планах, а не якась там невинна “помилка”, про яку говорять ті, хто хоче “зберегти обличчя” Путіну. Пізно. Не відкрутиш, не збережеш, – пояснив він.
На його думку, російський диктатор все це усвідомлює і навіть мріє, щоб, як у казці, усе відкрутилося назад, аби 24 лютого взагалі не було.
Тому зараз Путін та його оточення прагне передусім збереження своєї влади, а для цього подаватиме росіянам будь-яке руйнування України як “перемогу” та видаватиме за “демілітаризацію”, наголосив Кучма.
– Путін хотів знищення Української держави, а отримає він наше друге народження. Саме цим шляхом ми сьогодні йдемо – шляхом утвердження єдиної української нації, яка усвідомила себе і готова битися за власну ідентичність, – підсумував колишній лідер держави.