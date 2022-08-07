РФ прагне заморозити конфлікт на півроку, щоб стягнути нові сили – Подоляк

Серпень, 07 в 12:49

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Tagesspiegel заявив, що Росія хоче заморозити конфлікт на півроку і за цей час стягнути свіжі сили та озброєння.

– Якщо Захід втомиться від війни, тоді Росія знову вдарить з усією силою, – вважає він.

За його словами, зараз Україна має докласти максимум зусиль для повернення окупованих територій, особливо в південній частині, але для цього їй треба більше важкого озброєння

Подоляк зазначив, що перемогою України над РФ стане повернення всіх територій у межах міжнародно визнаних кордонів.