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Факти / Україна / Політика

РФ прагне заморозити конфлікт на півроку, щоб стягнути нові сили – Подоляк

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Tagesspiegel заявив, що Росія хоче заморозити конфлікт на півроку і за цей час стягнути свіжі сили та озброєння.

– Якщо Захід втомиться від війни, тоді Росія знову вдарить з усією силою, – вважає він.

За його словами, зараз Україна має докласти максимум зусиль для повернення окупованих територій, особливо в південній частині, але для цього їй треба більше важкого озброєння

Подоляк зазначив, що перемогою України над РФ стане повернення всіх територій у межах міжнародно визнаних кордонів.

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Джерело: Офіс президента
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