Серпень, 08 в 14:00

Переговори України з російською стороною щодо припинення війни сьогодні неможливі, оскільки немає консенсусу. Якби вони відбулися, РФ захотіла б “легітимізувати” тимчасово захоплені українські території.

Про це поінформував в інтерв’ю іспанському виданню El País радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він пояснив, що переговори на цьому етапі лише розігріють апетити РФ, і війна через якийсь час продовжиться.

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– Сьогодні немає переговорів про війну і мир, тому що неможливо знайти точку консенсусу. Для Росії вкрай важливо закріпити за собою нещодавно захоплені території. Для України дискусія в цих умовах неможлива. Якщо переговори відбудуться сьогодні, Росія захоче “закріпити” за собою окуповані території: Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області… Це означатиме, що апетити РФ зростуть, і через деякий час ми отримаємо продовження війни, – наголосив Подоляк.

Він попередив, що в такому випадку Росія стане значно агресивнішою на європейському ринку та створить суцільний хаос. Європа відчуватиме зниження якості життя.

– Якщо Європа хоче відновити довоєнну Україну, необхідно, щоб ми тактично вигнали РФ з нашої території і щоб вона трансформувала свою нинішню агресивну політичну систему. Тільки тоді Європа зможе повернутися до мирного життя, – пояснив радник голови ОПУ.

Подоляк додав, що якщо Росія не зазнає поразки, то продовжить провокувати Європу в Придністров’ї, Грузії та Казахстані.

Він зазначив, що іншого шляху для подальшого існування Європи, окрім як перемога України у війні, немає.

– Європа має зрозуміти, що ми боротимемося до кінця, йдеться про виживання нашої держави. Для Європи повинен бути лише один правильний фінал: максимальна допомога Україні, яка воює проти російської імперії. Росія має програти, тільки тоді буде стабільний мир, спокійне життя, менше злочинних виступів нацистських і ультраправих угруповань, що фінансуються в Європі Росією, – розповів Подоляк.

Він висловив переконання, що в разі поразки РФ інші конфлікти, наприклад у Сирії, можуть припинитися, а підтримка інших авторитарних режимів скоротиться.

За словами Подоляка, Європа повинна зрозуміти, що РФ у її нинішньому вигляді не може існувати.

– Є втома чи ні, але Європа має зрозуміти, що Росія у її нинішньому вигляді повинна припинити своє існування, і це має відбутися тут, в Україні, – підсумував він.

Нещодавно заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що Україна не піде на переговори з РФ щодо припинення вогню, допоки українська армія не звільнить території і лінія фронту не повернеться хоча б до позицій станом на 24 лютого 2022 року.

Джерело: El País