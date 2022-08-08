Серпень, 08 в 14:58

З початком повномасштабної війни та запровадженням воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати межі країни.

Останнім часом великого розголосу набуло питання про скасування цієї заборони.

Коли ж скасують заборону на виїзд чоловіків за кордон – Факти ICTV зібрали усю інформацію.

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Петиції про скасування заборони

18 травня 2022 року на офіційному інтернет-представництві президента України була оприлюднена перша петиція під назвою Скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців.

Вона була успішно підтримана та зібрала 27 149 голосів ще наприкінці травня.

– Спочатку, всупереч нормам міжнародних конвенцій, поза межами законів України, введено заборону на виїзд з країни майже всім дорослим чоловікам. Тепер розглядається кримінальне покарання за виїзд з країни під час війни аж десятьма роками ув’язнення. Ці ініціативи не мають нічого спільного із правопорядком. Ці ініціативи лише породжують корупцію і беззаконня. Не буде ефективною у захисті України людина, яку змусили стати захисником, – йдеться у тексті петиції.

27 червня 2022 року була оприлюднена ще одна петиція Зняти заборону виїзду чоловікам за межі України від 18 до 60 років, яка набрала 26 148 голосів.

Автор петиції Тарас Никифорчук наголошував, що чоловіки не збираються тікати з України, вони лише намагаються прогодувати власні родини.

– Ви повинні знати, що є багато тих людей, хто вірить в Україну та не збирається звідси кудись тікати – наприклад, автор цієї петиції. Прошу Вас зняти заборону для усіх без винятку чоловіків віком від 18 до 60 років, – йдеться у тексті петиції.

І от 19 травня з’явилась третя електронна петиція з проханням зняти обмеження на виїзд чоловіків за кордон під час війни.

Вона зібрала понад 27 тис. підписів – тепер Володимир Зеленський має відповісти на звернення.

Авторка петиції Юлія Булавіна вважає, що воювати мають боєздатні люди, яких, на думку дівчини, в Україні вистачає.

Вона просить президента дозволити виїзд чоловікам 18-60 років без військового досвіду, а також обмежено придатним до служби.

Як бачимо, українці активно підтримують скасування заборони на виїзд чоловіків.

Відповідь влади

10 червня Володимир Зеленський офіційно відповів на першу петицію щодо скасування заборони виїзду для чоловіків призовного віку з України.

Президент заявив, що згідно з Конституцією, захист суверенітету та територіальної цілісності держави – справа всього українського народу.

Саме тому скасування заборони виїзду буде після завершення воєнного стану.

– Я звернувся до прем’єр-міністра з проханням комплексно опрацювати озвучені в петиції пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, запобігання та виявлення можливих правопорушень, пов’язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про результати розгляду порушених питань автора петиції буде проінформовано, – написав Зеленський.

Крім того, на спільній пресконференції з польським президентом Анджеєм Дудою президент України зазначив, що петиція про скасування заборони на виїзд за кордон чоловіків призовного віку має адресуватися не йому, а батькам полеглих воїнів.

– Ви знаєте, я, напевно, не до кінця розумію, до кого ця петиція – до мене, а може, ця петиція повинна адресуватися до батьків тих воїнів, яких втратили через те, що вони захистили ціною свого життя Україну, ту чи іншу область, той чи інший регіон, те чи інше місто, – зазначив президент.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в одному з інтерв’ю заявив, що петиції до президента Зеленського, в яких вимагають дозволити виїзд за кордон чоловікам – прояв боягузтва і неприпустима поведінка під час війни.

Данілов також послався на Конституцію, закони України та закликав усіх, хто думає, що петиція допоможе їм покинути Україну і вирватися за кордон, розлучитися з цією надією.

– І вигадувати, що через петиції вас можуть відпускати – послухайте, ну так не можна. Роботи в нашій країні більш ніж достатньо, для фронту. Не можете на фронті – на іншому фронті працюйте. Допомагати. Навіть якщо ви десь працюєте і платите податки – це так само велика допомога нашій країні. А ви зараз хочете втекти туди та там влаштуватися на роботу, будете там платити податки? Несправедливо, – додав він.

Відповідь влади очевидна – поки діє воєнний стан, чоловікам буде заборонено покидати межі України.

Хто може виїжджати за кордон

Виїзд чоловіків з України під час дії воєнного стану визначається ч. 1 ст. 23 закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Виїжджати за межі країни можуть: