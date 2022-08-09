Серпень, 09 в 12:35

Країні-агресору Росії насправді не потрібні переговори з Україною про припинення війни. У Москві добиваються оперативної паузи, щоб поновити та наростити військові сили.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він пояснив, що пропозиція “переговорів” є елементом гібридної стратегії Кремля: РФ на тлі поразок у війні хоче модернізувати військову стратегію та уникнути контрударів української армії. Саме для цього агресору потрібне призупинення бойових дій під виглядом “переговорів”.

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– Росії не потрібні переговори. Росії потрібна оперативна пауза для того, щоб внести корективи в свою військову стратегію. Росія не була підготовлена до війни, яку вона отримала на території України, тому що вона не знала і не розуміла Україну. Росія вважала, що вона зайде, – і за три, п’ять, сім днів всі стоятимуть на колінах. Тому сьогодні Росія хоче модернізувати свою військову стратегію. Накопичити додаткові снаряди, ракети, – зазначив Подоляк.

Він нагадав, що через західні санкції РФ уже відчуває брак мікрочіпів для військової техніки, які “треба десь шукати”. Крім того, Кремль хоче накопичити гроші, що надходять від продажу енергоресурсів. Усі ці процеси потребують часу, і саме тому в Москві заговорили про “переговори”.

– Але Україні вони навіщо? Ми маємо зафіксувати нову лінію розмежування? Тобто це Мінськ-3, – заявив Подоляк, додавши, що миру в нашій державі не буде, якщо агресор отримає хоча б клаптик території.

Радник керівника ОПУ, пояснив, що якби Київ погодився на подібні “переговори”, то РФ вимагала б на них “визнання” нових окупованих територій України “російськими”. Українська сторона на це безумовно б не пішла, і почалася б контратака Збройних сил України.

Після цього Кремль розпочав би на Заході інформаційну кампанію, намагаючись виставити Україну “агресором”.

– Припинення вогню (на час переговорів) зміниться контратакою України. Ми будемо завдавати потужних ударів по російських збройних силах. РФ знову почне обстрілювати наші міста, але паралельно з цим в Європі вустами того ж Шредера і ще десятків інших людей почне говорити: Дивіться, ми ж уже закінчили війну, ми ж уже перестали обстрілювати територію України, ми сіли за стіл переговорів і практично домовилися про мир, а Україна знову пішла воювати. Навіщо вам підтримувати агресора?.. Вона (РФ, – Ред.) буде казати, що агресор – вже не Росія, а Україна, бо це Україна не хоче сидіти за столом переговорів. Навіщо нам це все потрібно? – наголосив Подоляк.

Нещодавно Михайло Подоляк заявив, що переговорам з Москвою повинні передувати тактична поразка військ РФ в Україні та їх виведення з території нашої держави.

Водночас заступник керівника ОПУ Ігор Жовква повідомив, що Україна не погодиться на переговори з РФ про припинення вогню, поки лінія фронту не повернеться хоча б до позицій станом на 24 лютого 2022 року.