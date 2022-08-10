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Факти / Україна / Політика

Взаємна довіра: Залужний поговорив із головнокомандувачем сил НАТО в Європі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Крістофер Каволі
Фото: Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався телефоном із верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі, генералом Крістофером Каволі.

Про це Залужний написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зауважив, що між сторонами дуже важлива взаємна довіра та постійний діалог на стратегічному рівні.

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Взаємна довіра, постійний діалог на стратегічному рівні та ефективна співпраця на оперативній ланці сприяють тому, що співробітництво між Збройними силами України та командуванням Збройних сил США в Європі є системним і результативним, а процес надання військової допомоги Україні – безперервним, – наголосив Валерій Залужний.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео, на якому видно, як працюють американські М270 MLRS на війні.

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