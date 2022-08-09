Зеленський може особисто відвідати саміт G20, якщо там буде Путін – Подоляк
На Банковій розглянуть можливість особистої присутності президента України Володимира Зеленського на саміті Великої двадцятки (G20), який відбудеться восени цього року в Індонезії.
Можливу поїздку українського лідера на захід прокоментував в одному з інтерв’ю радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Він зазначив, що формат участі Зеленського в саміті (поїздка або відеозвернення) буде вирішуватися вже ближче до його проведення.
Подоляк нагадав про позицію глави держави залишатися на території України під час повномасштабної війни. Тим більше, що онлайн-формати дозволяють брати участь у будь-яких самітах.
Водночас якщо кремлівський диктатор Володимир Путін таки наважиться прилетіти на саміт G20, на Банковій розглядатимуть необхідність особистої присутності й президента України. Як пояснив Подоляк, щоб відстоювати українські позиції.
– Якщо (на саміті, – Ред.) буде присутній Путін, то безумовно, треба буде думати про необхідність нашої присутності. Тому що присутність Путіна будь-де, на будь-якому саміті опосередковано означає, що організатори саміту легітимізують позицію Росії, яка напала на суверенну державу. Ви ніби даєте таким чином знати всім іншим: дивіться, ми вважаємо, що Росія мала право прийти і вбити українських дітей. Треба так до цього ставитися, – зазначив Подоляк.
Він додав, що якби Росія отримала юридичний статус країни-спонсора тероризму або країни-терориста, це суттєво б обмежило її можливості для участі в будь-яких самітах чи переговорах.
Як відомо, президента України Володимира Зеленського запросили взяти участь у саміті Великої двадцятки (G20) на індонезійському Балі в листопаді.
Запрошення отримав і Путін. Згодом з’явилася інформація, що президент Індонезії Джоко Відодо виключив безпосередню присутність російського диктатора: він зможе приєднатися лише через відеозв’язок.
У липні зустріч міністрів G20 на Балі відвідав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, проте залишив її достроково. Це сталося після того, як лідери інших держав влаштували Лаврову бойкот та відмовилися з ним фотографуватися. Присутність Лаврова на зустрічі G20 розглядалася як перевірка можливої участі Путіна у саміті 15-16 листопада.