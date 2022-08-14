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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що лише розмови про візові обмеження змусили росіян усвідомити війну в Україні.

Про це Подоляк написав у Twitter.

За його словами, громадян Росії не хвилюють масові вбивства українців, наші зруйновані міста.

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– Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Пів року війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок… до російського бунту, – написав Михайло Подоляк.

Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Півроку війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок… до ???????? бунту. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 14, 2022

Президент Латвії Егілс Левітс вважає, що уряду країни варто переглянути вже видані посвідки на проживання та візи та анулювати їх тим, хто підтримує російську військову агресію.

Раніше повідомлялося, що Чехія запропонує державам-членам Євросоюзу наприкінці серпня розглянути заборону видання віз для громадян РФ.