Серпень, 15 в 12:46

Президент Володимир Зеленський звільнив начальників управлінь Служби безпеки України в Київській, Львівській та Тернопільській областях.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Так, указом № 576 президент звільнив Сергія Заяця з посади начальника Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області.

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Указом № 575 Артема Бондаренка звільнено з посади голови Управління СБУ у Львівській області.

Крім того, Юрій Борейчук більше не обіймає посаду начальника Управління СБУ в Тернопільській області (указ № 577).

Всі три укази датовані 15 серпня. Причини звільнення не наведені.

Варто зазначити, що Зеленський вже призначив заміну звільненому голові СБУ Київщини. Згідно з президентським указом № 578, управління Служби безпеки України в Києві та області очолив Артем Бондаренко (який раніше керував СБУ на Львівщині).

Як відомо, серія кадрових перестановок в СБУ розпочалася після звільнення Івана Баканова з посади голови спецслужби. Верховна Рада відправила його у відставку 19 липня. “За” проголосували 265 народних депутатів.

Паралельно Володимир Зеленський змінив керівників управлінь СБУ у п’яти регіонах України: Сумській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській і Полтавській областях.

За день до того президент повідомив у вечірньому відеозверненні, що вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців СБУ. Він назвав це “кадровою ревізією” в спецслужбі через незадовільну роботу працівників Служби безпеки.

Наразі новий очільник СБУ ще не призначений. Виконувачем обов’язків став бригадний генерал Василь Малюк.