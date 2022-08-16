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Президенти України та Франції сьогодні провели другі з початку серпня телефонні переговори.

– Продовжив діалог з Еммануелем Макроном. Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Подякував Франції за вагому оборонну підтримку, – так Володимир Зеленський у Twitter уточнив тематику розмови.

За його словами, вони також обговорили збільшення макрофінансової допомоги, виклики у сфері продовольчої безпеки та посилення санкційного тиску на РФ.

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Продовжив діалог з @EmmanuelMacron. Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Подякував ???????? за вагому оборонну підтримку. Обговорили посилення макрофінансової допомоги ???????? та виклики у сфері продовольчої безпеки. Маємо збільшувати санкційний тиск на РФ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2022

1 серпня телефонні переговори президента України Володимира Зеленського з лідером Франції Еммануелем Макроном тривали півтори години.

Глави держав обговорили війну в Україні, військову допомогу, покарання РФ за воєнні злочини, повоєнну відбудову нашої держави та членство в ЄС.