Зеленський обговорив з Макроном ядерний тероризм РФ на ЗАЕС
Президенти України та Франції сьогодні провели другі з початку серпня телефонні переговори.
– Продовжив діалог з Еммануелем Макроном. Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Подякував Франції за вагому оборонну підтримку, – так Володимир Зеленський у Twitter уточнив тематику розмови.
За його словами, вони також обговорили збільшення макрофінансової допомоги, виклики у сфері продовольчої безпеки та посилення санкційного тиску на РФ.
Продовжив діалог з @EmmanuelMacron. Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Подякував ???????? за вагому оборонну підтримку. Обговорили посилення макрофінансової допомоги ???????? та виклики у сфері продовольчої безпеки. Маємо збільшувати санкційний тиск на РФ.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2022
1 серпня телефонні переговори президента України Володимира Зеленського з лідером Франції Еммануелем Макроном тривали півтори години.
Глави держав обговорили війну в Україні, військову допомогу, покарання РФ за воєнні злочини, повоєнну відбудову нашої держави та членство в ЄС.