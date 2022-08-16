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Факти / Україна / Політика

ЗСУ зараз має зброю, яку Україна до початку війни не могла купити – Зеленський

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Українська армія до початку повномасштабного вторгнення Росії не мала зброї зразка НАТО та домовилася лише про купівлю безпілотників Bayraktar.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю газеті The Washington Post.

— Сьогодні я можу лише бути вдячним США за те, що ми маємо. Але треба чітко розуміти, що у нас завжди була зброя радянських часів. У нас ніколи не було зброї НАТО. Мінімум, який ми мали з 2014 року, на мій погляд, недостатній.

Серйозні сили, які нам були потрібні, на кшталт HIMARS, які ми зараз всі бачимо, або, скажімо, 155-міліметрова артилерія… Я вже не кажу про танки й авіацію. Нічого цього у нас не було, не було можливості купити, – каже президент.

За словами Зеленського, єдине, про що Україна домовилися, це військові безпілотники Bayraktar. Водночас президент додав, що “при всій повазі, з безпілотниками не можна вести війну”.

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Від початку повномасштабного вторгнення і понині Україна просить закрити небо. Президент додав, що Київ пропонував альтернативу цьому – надати необхідну кількість літаків.

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Нещодавно у Пентагоні повідомили, що у попередніх пакетах військової допомоги для України, які надав Вашингтон, були протирадіолокаційні ракети.

8 серпня Сполучені Штати повідомили, що виділять Україні додаткову допомогу у сфері безпеки на загальну суму в розмірі $1 млрд. До нового пакету увійдуть додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS та 75 тис. снарядів калібром 155-мм.

Джерело: The Washington Post
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