Ще 90 днів воєнного стану потрібні для більшої консолідації України – Веніславський

Серпень, 17 в 12:50

З урахуванням ситуації на фронті є розуміння, що війна не закінчиться швидко, тому Верховна Рада одностайно підтримала рішення президента щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Про це заявив на брифінгу народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

– Ми розуміємо, що війна триватиме, відповідно президент ухвалив рішення продовжити дію воєнного стану ще на 90 днів, і Рада це рішення одностайно підтримала. Так само і щодо загальної мобілізації, – наголосив нардеп.

За його словами, РФ системно проводить діяльність щодо переведення своєї економіки на військові рейки, підприємства переорієнтовуються на виготовлення техніки для війни в Україні.

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– Ми це також маємо враховувати, і, відповідно, ті 90 днів, на які продовжено правовий режим дії воєнного стану, передбачають ще більшу консолідацію органів державної влади, народу, усіх складових сектору безпеки та оборони для відбиття злочинної агресії РФ, а також щодо адаптації економіки та підлаштування ВПК до потреб ЗСУ, – підсумував Веніславський.

Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів – до 21 листопада. Крім того, продовжено загальну мобілізацію.