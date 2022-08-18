Зеленський створив у Бердянську військову адміністрацію

Серпень, 18 в 14:19

У Бердянську Запорізької області створено міську військову адміністрацію. Президент Володимир Зеленський 18 серпня підписав відповідний указ №587

Генеральний штаб Збройних сил України, Запорізька обласна державна адміністрації мають забезпечити заходи, пов’язані з утворенням МВА, відповідно до закону про правовий режим воєнного стану, наголошується в документі.

Цей указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Зараз дивляться

Бердянськ тимчасово окупований. Днями на території міського порту прогримів потужний вибух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.