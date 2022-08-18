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Факти / Україна / Політика

Зеленський створив у Бердянську військову адміністрацію

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Зеленський створив у Бердянську військову адміністрацію
Фото: Depositphotos

У Бердянську Запорізької області створено міську військову адміністрацію. Президент Володимир Зеленський 18 серпня підписав відповідний указ №587

Генеральний штаб Збройних сил України, Запорізька обласна державна адміністрації мають забезпечити заходи, пов’язані з утворенням МВА, відповідно до закону про правовий режим воєнного стану, наголошується в документі.

Цей указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

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Бердянськ тимчасово окупований. Днями на території міського порту прогримів потужний вибух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Офіс президента
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