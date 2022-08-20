Він дійсно не є радником глави ОПУ: Подоляк розповів, яку посаду має Арестович

Серпень, 20 в 19:21

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував те, що прізвища Олексія Арестовича немає у списку радників президента або Офісу президента, як штатних так і позаштатних.

Видання Український тиждень опублікувало дані, які їм надали в Офісі президента у відповідь на запит видання. Станом на 18 серпня, коли було відправлено відповідь, було 46 штатних та позаштатних радників.

Коментуючи цю інформацію Подоляк назвав її “улюбленою традицією – трішки правди і неймовірна кількість домислу”.

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— Так ось, пан Арестович дійсно не є ані радником глави ОПУ, ані радником будь/кого з його замів. Він так багато говорить, що ми зробили його… радником всього Офісу разом. Саме так його посада і звучить – по складах: радник Офісу президента України. Яким він офіційно і рахується згідно посадового розкладу, – написав Подоляк.

На додачу, Подоляк порадив журналістам уважніше складати запити та детально перевіряти інформацію: Зрозуміло, що миттєвий хайп, то – наркотик. Але все ж таки бережіть своє здоров’я.

Водночас у лютому на сайті президента України Олексія Арестовича називали радником керівника Офісу президента України.

Принаймні, саме таку посаду Арестовича станом на лютий наводить пресслужба ОПУ. Слід також зауважити, що протягом останніх місяців Арестович публічно часто використовує щодо себе формулювання “радник Офісу президента, позаштатний”.

Джерело: Михайло Подоляк