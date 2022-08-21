Є три категорії радників: Арестович про посаду в Офісі президента України

Серпень, 20 в 23:36

Олексій Арестович перебуває на посаді радника Офісу президента України (поза штатом). Про це він повідомив в ефірі Фейгін Live, де показав своє посвідчення.

– Є три категорії: радник президента, радник глави Офісу президента та радник Офісу президента. Найменше радників Офісу президента – це особлива категорія людей, тому що цей статус передбачає багатофункціональні послуги. Це те, що у старій дореволюційній Росії називалося “чиновник особливих доручень”. Нас небагато, але ми є. І правильно моя посада називається – радник Офісу президента України (поза штатом).

За його словами, на посаду радника Офісу президента України призначають та звільняють указом глави держави. Він зазначив, що у мережі можна знайти указ про призначення Арестовича, проте ніде не буде указу про його звільнення.

– На цю посаду, на секунду призначають указом президента, і знімають указом президента. Ви знайдете указ президента про моє призначення, і ніде не знайдете указ президента про моє звільнення. Я мав сьогодні бурхливу дискусію із Михайлом Подоляком. Я кажу, дай втягнутися, навіщо ти хочеш вийти зі спростуванням? Дай втягнутися дурням. Нехай наляпають, а потім покажемо. Але Михайло – це добра душа. Він сказав, що нам цей хайп не потрібний. Мовляв, суспільство має бути поінформоване вірно, нікого ми не нікуди втягуватимемо, ми просто чесно повідомимо. І наламав грандіозний кайф, я б ще два дні почекав би.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що після 24 лютого у новинах на офіційних ресурсах та сторінках у соцмережах глави держави посаду Олексія Арестовича підписували як “радника керівника Офісу президента”.

Водночас на сайті Офісу президента немає указу про призначення Арестовича. Однак є новина за 1 грудня 2020 року про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував, що прізвища Олексія Арестовича немає у списку радників президента чи Офісу президента як штатних, так і позаштатних. Українське видання опублікувало дані, які їм надали в Офісі президента у відповідь на запит.

Станом на 18 серпня, коли було відправлено відповідь, у списку було 46 штатних та позаштатних радників. Коментуючи цю інформацію, Подоляк назвав її “улюбленою традицією – трохи правди та неймовірна кількість домислу”.