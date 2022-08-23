Дві фази роботи: Кулеба про напрацювання гарантій безпеки для України
Україна здійснює титанічну роботу, щоб напрацювати гарантії безпеки для нашої держави. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю ведучому інформаційного телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку.
За словами глави МЗС, робота відбувається зі всіма державами, від яких Україна хотіла б отримати гарантії безпеки у майбутньому.
– Зараз йде тиха титанічна планова робота з напрацювання цих гарантій. Запевняю вас, що відбувається вона з усіма ключовими країнами, від яких ми хотіли б такі гарантії отримати. Це реально експертна робота, – наголосив міністр закордонних справ.
Він зазначив, що темою гарантій безпеки результативно займається глава Офісу президента України, який створив групу Єрмака-Расмуссена.
– Вони роблять дуже важливу роботу, яку я назвав би другою фазою дипломатичної боротьби за гарантії безпеки, – пояснив він.
Кулеба зауважив, що перша фаза полягала в тому, що партнери мають погодитися з тим, що якщо вони зараз не беруть Україну до НАТО, тоді наша держава не може існувати без жодних гарантій безпеки. Друга фаза – це предметна сфокусована робота групи Єрмака-Расмуссена над тим, щоб знайти інтелектуальну базу для домовленості сторін, яка відповідатиме інтересам України.
– Перша база була помітною, тому що ми нагнітали. Нам треба було переконати всіх, що над цим треба працювати. Вони не дуже енергійно в цей процес заходили, тому ця мета досягнута. Єрмак провів титанічну роботу щодо розмов з радниками лідерів інших країн, щоб вони розуміли нашу логіку та куди ми йдемо, – зазначив Кулеба.