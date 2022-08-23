Дві фази роботи: Кулеба про напрацювання гарантій безпеки для України

Серпень, 22 в 23:13

Україна здійснює титанічну роботу, щоб напрацювати гарантії безпеки для нашої держави. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю ведучому інформаційного телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку.

За словами глави МЗС, робота відбувається зі всіма державами, від яких Україна хотіла б отримати гарантії безпеки у майбутньому.

– Зараз йде тиха титанічна планова робота з напрацювання цих гарантій. Запевняю вас, що відбувається вона з усіма ключовими країнами, від яких ми хотіли б такі гарантії отримати. Це реально експертна робота, – наголосив міністр закордонних справ.

Зараз дивляться

Він зазначив, що темою гарантій безпеки результативно займається глава Офісу президента України, який створив групу Єрмака-Расмуссена.

– Вони роблять дуже важливу роботу, яку я назвав би другою фазою дипломатичної боротьби за гарантії безпеки, – пояснив він.

Кулеба зауважив, що перша фаза полягала в тому, що партнери мають погодитися з тим, що якщо вони зараз не беруть Україну до НАТО, тоді наша держава не може існувати без жодних гарантій безпеки. Друга фаза – це предметна сфокусована робота групи Єрмака-Расмуссена над тим, щоб знайти інтелектуальну базу для домовленості сторін, яка відповідатиме інтересам України.