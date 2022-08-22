Напад РФ з боку Білорусі став ударом в спину: Данілов про підготовку до війни

Серпень, 22 в 10:41

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що 24 лютого наступ Росії з території Білорусі ніхто не очікував – “це був удар ножем у спину”.

– За декілька днів до повномасштабного вторгнення було пряме спілкування нашого міністра оборони з міністром оборони Білорусі. Він гарантував, давав слово генерала, офіцера, що такого не буде, – пояснив він.

За його словами, білоруські прикордонники також запевняли, що наступу з їхнього боку не буде.

– Взагалі у нашому розумінні ситуації справді не було уявлення саме про такий формат війни. Ми очікували, що може бути Донецький, Луганський напрямок. Як варіант — Харківський, але такої агресії, як 24 лютого, ми не очікували, – наголосив Данілов.

Водночас секретар РНБО запевнив, що Україна готувалася до війни, проте навіть своїм рідним не сказав, що вона буде.

Зараз дивляться

– Усі мої діти, онуки, близькі були тут. Жодній людині в Україні я не сказав, що 24 лютого буде війна. Але ми заздалегідь відпрацювали дуже-дуже багато питань. І якщо ви зараз подивитеся на рішення РНБО напередодні, то це було не що інше, як підготовка до війни, – додав він.

Фото: РНБО