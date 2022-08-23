У саміті Кримської платформи візьмуть участь 60 лідерів різних країн – Зеленський
Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня за участю 60 лідерів різних країн. Про це заявив на пресконференції у Києві після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою президент України Володимир Зеленський.
– Саміт відбудеться у розширеному вигляді. До нас приєдналися країни африканського континенту, і країни Латинської Америки. Ми робитимемо все, щоб будь-яким шляхом деокупувати український півострів Крим. Кримська платформа – чудовий інструмент для деокупації Криму, – зазначив глава держави.
Говорячи про співпрацю з Польщею, президент України розповів, що є питання, де потрібна тиша.
– Але головне, щоб цю тишу потім почув наш ворог. Говорили про оборону, безпеку, притулок, який дала Польща нашим дітям. Я дуже вдячний Польщі, яка ставиться до нас тепло та по-братськи, – сказав президент України.