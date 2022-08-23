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У саміті Кримської платформи візьмуть участь 60 лідерів різних країн – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У саміті Кримської платформи візьмуть участь 60 лідерів різних країн – Зеленський
Фото: Офіс президента

Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня за участю 60 лідерів різних країн. Про це заявив на пресконференції у Києві після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою президент України Володимир Зеленський.

– Саміт відбудеться у розширеному вигляді. До нас приєдналися країни африканського континенту, і країни Латинської Америки. Ми робитимемо все, щоб будь-яким шляхом деокупувати український півострів Крим. Кримська платформа – чудовий інструмент для деокупації Криму, – зазначив глава держави.

Говорячи про співпрацю з Польщею, президент України розповів, що є питання, де потрібна тиша.

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– Але головне, щоб цю тишу потім почув наш ворог. Говорили про оборону, безпеку, притулок, який дала Польща нашим дітям. Я дуже вдячний Польщі, яка ставиться до нас тепло та по-братськи, – сказав президент України.

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