Серпень, 23 в 13:29

Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня за участю 60 лідерів різних країн. Про це заявив на пресконференції у Києві після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою президент України Володимир Зеленський.

– Саміт відбудеться у розширеному вигляді. До нас приєдналися країни африканського континенту, і країни Латинської Америки. Ми робитимемо все, щоб будь-яким шляхом деокупувати український півострів Крим. Кримська платформа – чудовий інструмент для деокупації Криму, – зазначив глава держави.

Говорячи про співпрацю з Польщею, президент України розповів, що є питання, де потрібна тиша.

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