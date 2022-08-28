Зеленський зібрав силовиків на таємну нараду щодо обстановки на фронті

Серпень, 28 в 19:34

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками сектору оборони й безпеки. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

На зустрічі були присутні керівники Збройних Сил, розвідувальних органів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших сил оборони.

Учасники наради в режимі “таємно” заслухали інформацію про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони.

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— Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях з міжнародними партнерами України, – йдеться у повідомленні.

Також було розглянуто перебіг виконання попередніх наказів Верховного Головнокомандувача.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 28 серпня повідомляється, що підрозділи окупаційних військ не полишають спроб просуватися по усьому фронту, проте все без успіху.

Зазначається, що російська армія продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.