Серпень, 31 в 20:50

Міністерка закордонних справ Бельгії Хаджа Лабіб шкодує про здійснення візиту в тимчасово окупований російськими військами Крим шляхом порушення законодавства України.

Про це вона заявила під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Празі.

За словами Лабіб, вона відвідала місто Севастополь, розташоване на півострові, як журналістка й режисерка документальних фільмів.

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– Вона втілювала проєкт, який демонстрував, як Росія використовувала культуру як силу та пропаганду, і як митці могли жити під утисками у такий складний історичний період. Вона щиро шкодує, що цей візит відбувся за таких обставин, – зазначили у МЗС України.

Також там додали, що Лабіб завжди захищала суверенітет і територіальну цілісність нашої держави в межах її міжнародно визнаних кордонів. Крим вона вважає невід’ємною частиною України.

Очільниця МЗС Бельгії запевнила, що підтримує українців, та розповіла про готовність допомагати у відновленні нашої країни та миру в ній.

Крім того, за словами Лабіб, її держава сприятиме руху України до членства в ЄС, зокрема підтримуючи ключові реформи, особливо щодо верховенства права.

Нагадаємо, голова МЗС Бельгії відвідала Крим улітку 2021 року. Вона брала участь у театральному фестивалі у Севастополі у липні 2021 року.

Фото: офіційний сайт Хаджа Лабіб