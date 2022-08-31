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Факти / Україна / Політика

Україна чекає на чітку позицію Сербії щодо РФ та санкцій ЄС – МЗС

Валентина Летяк, редакторка стрічки
МЗС України
Фото: Depositphotos

Україна розраховує на більш чітку позицію Сербії як кандидата на членство в Євросоюзі щодо засудження російської агресії, а також приєднання до санкцій ЄС.

Як повідомив спікер МЗС України Олег Ніколенко, про це він говорив на зустрічі із сербськими журналістами.

– Розповів їм про війну Росії проти України, допомогу партнерів задля відновлення миру на українській землі та боротьбу з російською пропагандою. Подякував за гуманітарну допомогу українським громадянам з боку сербського уряду, – наголосив він.

За його словами, чітка позиція Сербії закриє простір для маневрів Кремля в контексті гібридної війни проти Європи.

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Сербія, яка товаришує з Росією, відмовилася прямо засуджувати вторгнення РФ в Україну.

Водночас у травні президент країни Александар Вучич заявив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, а також прагне зміцнити відносини між державами.

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