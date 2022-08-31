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Факти / Україна / Політика

Зеленський закликав ЄС заблокувати всі російські телеканали

Валентина Летяк, редакторка стрічки
зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників щорічної конференції Forum 2000, що відбувається в Празі.

Він зокрема закликав країни Європейський Союзу заборонити всі російські державні телеканали та пропагандистів.

– Жоден російський пропагандист не повинен залишатися на території ЄС. Жоден російський державний телеканал не повинен працювати на території ЄС, – наголосив Зеленський.

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На початку березня Європейський Союз наклав санкції на російські пропагандистські канали RT/Russia Today та Sputnik через війну, яку розв’язала РФ проти України.

Пізніше цей перелік поповнили Rossiya 24, TV center International і RTR Planeta.

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