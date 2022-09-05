Рада готує звернення до ЄС щодо заборони видачі віз росіянам – проєкт постанови

Вересень, 05 в 13:58

Верховна Рада може звернутися до Євросоюзу з вимогою ввести заборону на видачу шенгенських віз громадянам Росії. У парламенті 5 вересня зареєстровано проєкт відповідної постанови №7733.

Автор ініціатити – народний депутат Олександр Качура – стверджує, що його підтримали понад 30 колег-депутатів.

– Постанова містить звернення Верховної Ради України до інституцій Європейського Союзу, парламентів та урядів його держав-членів, – пояснив політик.

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Самого тексту документу (проєкт постанови про Звернення Верховної Ради України до інституцій Європейського Союзу, парламентів та урядів його держав-членів щодо обмеження видачі шенгенських віз для громадян держави-агресора – Російської Федерації, – Ред.) поки що немає на сайті парламенту.

Наприкінці серпня очільники МЗС країн ЄС домовилися про призупинення спрощеної процедури видачі віз громадянам Росії. Тобто в ЄС не перестануть видавати візи росіянам, але процес їх отримання буде довшим.