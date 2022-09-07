РФ не раз відправляла кілерів у Європу: Зеленський про важливість скасування віз для росіян
Президент Володимир Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та європейським лідерам, які підтримують скасування віз для росіян.
Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні.
За його словами, Росія неодноразово направляла кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів. Тому абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть ходити туристи, які в Росії підтримують розкол Європи.
Зеленський наголосив на важливості показати росіянам, що вони несуть моральну відповідальність за війну проти України та всієї Європи.
– На шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивилися. Досить. Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує. Окрім моральної сторони питання, це також питання елементарної безпеки, – заявив Зеленський.
6 вересня народні депутати підтримали постанову-звернення до інституцій Європейського Союзу, парламентів та урядів його держав-членів щодо обмеження видачі шенгенських віз для росіян. За відповідне рішення віддали свої голоси 327 нардепів.
Джерело: Володимир Зеленський