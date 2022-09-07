Вересень, 06 в 23:34

Президент Володимир Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та європейським лідерам, які підтримують скасування віз для росіян.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, Росія неодноразово направляла кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів. Тому абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть ходити туристи, які в Росії підтримують розкол Європи.

Зараз дивляться

Зеленський наголосив на важливості показати росіянам, що вони несуть моральну відповідальність за війну проти України та всієї Європи.

– На шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивилися. Досить. Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує. Окрім моральної сторони питання, це також питання елементарної безпеки, – заявив Зеленський.

6 вересня народні депутати підтримали постанову-звернення до інституцій Європейського Союзу, парламентів та урядів його держав-членів щодо обмеження видачі шенгенських віз для росіян. За відповідне рішення віддали свої голоси 327 нардепів.

Джерело: Володимир Зеленський