Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

РФ не раз відправляла кілерів у Європу: Зеленський про важливість скасування віз для росіян

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ не раз відправляла кілерів у Європу: Зеленський про важливість скасування віз для росіян
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та європейським лідерам, які підтримують скасування віз для росіян.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, Росія неодноразово направляла кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів. Тому абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть ходити туристи, які в Росії підтримують розкол Європи.

Зараз дивляться

Зеленський наголосив на важливості показати росіянам, що вони несуть моральну відповідальність за війну проти України та всієї Європи.

– На шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивилися. Досить. Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує. Окрім моральної сторони питання, це також питання елементарної безпеки, – заявив Зеленський.

6 вересня народні депутати підтримали постанову-звернення до інституцій Європейського Союзу, парламентів та урядів його держав-членів щодо обмеження видачі шенгенських віз для росіян. За відповідне рішення віддали свої голоси 327 нардепів.

Читайте
Буде довше і дорожче: Єврокомісія затвердила пропозиції про призупинення візового режиму з РФ

Джерело: Володимир Зеленський

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка