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Факти / Україна / Політика

В Україні остаточно заборонили партію Шарія

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В Україні остаточно заборонили партію Шарія
Фото: Pixabay

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляцію партії Шарія, і остаточно заборонив діяльність політсили в нашій країні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ вдалося довести причетність лідера Анатолія Шарія та основних функціонерів партії до:

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  • дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні;
  • поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України;
  • підриву державної безпеки;
  • пропаганди війни, насильства в умовах військової агресії Росії.

Все це послугувало причинами для заборони партії в Україні.

В СБУ нагадують, що у травні в Іспанії затримали Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді (ст. 111) та інкримінують злочини за ст. 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань.

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Ініційовано питання щодо екстрадиції Анатолія Шарія до України.

У СБУ впевнені, що Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. А ще є підстави вважати, що він діяв на замовлення російських структур.

Нагадаємо, 16 червня апеляційний суд Львова ухвалив рішення, яким заборонив діяльність Партії Шарія.

Джерело: СБУ
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