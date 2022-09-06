В Україні остаточно заборонили партію Шарія
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляцію партії Шарія, і остаточно заборонив діяльність політсили в нашій країні.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
СБУ вдалося довести причетність лідера Анатолія Шарія та основних функціонерів партії до:
- дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні;
- поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України;
- підриву державної безпеки;
- пропаганди війни, насильства в умовах військової агресії Росії.
Все це послугувало причинами для заборони партії в Україні.
В СБУ нагадують, що у травні в Іспанії затримали Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді (ст. 111) та інкримінують злочини за ст. 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань.
Ініційовано питання щодо екстрадиції Анатолія Шарія до України.
У СБУ впевнені, що Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. А ще є підстави вважати, що він діяв на замовлення російських структур.
Нагадаємо, 16 червня апеляційний суд Львова ухвалив рішення, яким заборонив діяльність Партії Шарія.