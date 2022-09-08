Вересень, 08 в 20:48

Президент Володимир Зеленський 8 вересня провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача за участю низки міністрів та високопосадовців.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У засіданні ставки взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко, очільник МВС Денис Монастирський, голова МЗС Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар РНБО Олексій Данілов і заступник голови ОПУ Роман Машовець.

Зараз дивляться

Також у режимі відеозв’язку до зустрічі приєдналися: начальник ГУР Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування Захід Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування Південь Андрій Ковальчук.

На засіданні обговорили активні дії наших сил оборони зі звільнення тимчасово окупованих територій України. Крім того, визначили подальші оперативні завдання для армії.

Також учасники засідання проаналізували стан матеріально-технічного забезпечення підрозділів ЗСУ та визначили актуальні потреби війська.