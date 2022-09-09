Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Запевнити у рішучій підтримці України: в Київ приїхали президент Латвії та прем’єр Польщі

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Зеленський, Левітс та Моравецький
Фото: Офіс президента

До Києва з несподіваним візитом прибув президент Латвії Егілс Левітс. Про це він повідомив у соціальній мережі Twitter.

— Сьогодні я у Києві, щоби запевнити президента Володимира Зеленського у подальшій рішучій підтримці України до перемоги у цій війні. Латвія підтримує вас та допоможе у відбудові. Слава Україні, – написав Левітс, прикріпивши спільне фото із Зеленським.

Також до Києва 9 вересня з візитом прибув прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Президент України подякував Латвії та Польщі за підтримку нашої держави в боротьбі за свободу, незалежність і суверенітет.

Зеленський і Моравецький

Фото: Офіс президента

Він зазначив, що Латвія та Польща є стабільними партнерами України, які надають підтримку у різних сферах: політичній, оборонній, гуманітарній, зокрема допомагаючи вимушено переміщеним особам.

— Ці держави зробили максимум і далі роблять, демонструючи історичну підтримку України, – констатував Зеленський.

Глава держави подякував партнерам за допомогу в розблокуванні макрофінансової допомоги, зокрема першої її частини в обсязі €5 млрд, а також за просування позиції України в ЄС.

Читайте
Країни Балтії та Польща з 19 вересня забороняють в'їзд росіянам з шенгенськими візами

Джерело: Офіс президента
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка