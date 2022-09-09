Запевнити у рішучій підтримці України: в Київ приїхали президент Латвії та прем’єр Польщі

Вересень, 09 в 19:15

До Києва з несподіваним візитом прибув президент Латвії Егілс Левітс. Про це він повідомив у соціальній мережі Twitter.

— Сьогодні я у Києві, щоби запевнити президента Володимира Зеленського у подальшій рішучій підтримці України до перемоги у цій війні. Латвія підтримує вас та допоможе у відбудові. Слава Україні, – написав Левітс, прикріпивши спільне фото із Зеленським.

Today I am in #Kyiv to assure @ZelenskyyUa of Latvia’s continued strong support to #Ukraine until victory in this war. #Latvia is your advocate. Latvia will help in the reconstruction effort. #SlavaUkraini pic.twitter.com/Lyiyh2qT26 — Egils Levits (@valstsgriba) September 9, 2022 Зараз дивляться

Також до Києва 9 вересня з візитом прибув прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Президент України подякував Латвії та Польщі за підтримку нашої держави в боротьбі за свободу, незалежність і суверенітет.

Він зазначив, що Латвія та Польща є стабільними партнерами України, які надають підтримку у різних сферах: політичній, оборонній, гуманітарній, зокрема допомагаючи вимушено переміщеним особам.

— Ці держави зробили максимум і далі роблять, демонструючи історичну підтримку України, – констатував Зеленський.

Глава держави подякував партнерам за допомогу в розблокуванні макрофінансової допомоги, зокрема першої її частини в обсязі €5 млрд, а також за просування позиції України в ЄС.