Запевнити у рішучій підтримці України: в Київ приїхали президент Латвії та прем’єр Польщі

До Києва з несподіваним візитом прибув президент Латвії Егілс Левітс. Про це він повідомив у соціальній мережі Twitter.

Today I am in #Kyiv to assure @ZelenskyyUa of Latvia’s continued strong support to #Ukraine until victory in this war. #Latvia is your advocate. Latvia will help in the reconstruction effort. #SlavaUkraini pic.twitter.com/Lyiyh2qT26

— Egils Levits (@valstsgriba) September 9, 2022