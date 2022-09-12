Вересень, 12 в 8:38

Президент України Володимир Зеленський порівняв російське повномасштабне вторгнення в Україну з обідом, коли агресор відкушує наші території шматочками.

Про це він розповів у інтерв’ю CNN.

– Наша мета – це деокупація всієї нашої території. Ми просто не можемо дозволити Росії продовжувати окупацію, яку вона розпочала у 2014 році. Були пауза, заморозка конфлікту, якісь домовленості та переговори. Але з того часу росіяни наростили сили і вже зараз почали рухатись уперед і захопили більше територій. Їхня стратегія повільна як обід. Вони повільно тебе з’їдають, шматочок за шматочком. Такий собі російський канібалізм, – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не просто стоятиме і дивитиметься, а рухатиметься вперед.

Зараз дивляться

Володимир Зеленський упевнений, що деякі країни штовхатимуть Україну до нових мінських переговорів.

– Я хочу, щоб усі зрозуміли, що одна справа – дипломатичне рішення, а інша – Мінськ-2, -3, -5, -10. Це різні речі, бо будь-які мінські домовленості – це порожні папірці, які дозволили Росії відпочити перед новим вторгненням, – зазначив глава держави.

Президент України заявив, що не бачить бажання Кремля йти на переговори, а мову ультиматумів Зеленський не збирається приймати.

– На сьогодні я не бачу жодного бажання з їхнього боку бути конструктивними. Щодо їхніх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – він (Путін – Ред.) чи хтось інший. Це мій принцип: я не розмовлятиму з тими, хто ставить мені ультиматуми, – рішуче заявив президент Володимир Зеленський.

На його думку, розпочати переговори з Росією можна буде лише після того, як російська армія повністю вийде з української території.