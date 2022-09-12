Вересень, 12 в 9:20

Президент Володимир Зеленський вважає, що у колишнього президента США Дональда Трампа було достатньо часу дізнатися та зрозуміти, хто такий Путін насправді.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю кореспонденту CNN Фаріду Закарії.

– Я думаю, що в нього (Дональда Трампа – Ред.) було достатньо часу, багато часу зрозуміти, хто такий Путін. Я думаю, що він сидів на такій високій посаді, що не можна було навіть не визнати, що Путін є ціннісним противником власного народу. У нього [Трампа] є вся міць цієї країни – розвіддані, дані для створення психологічного профілю, – заявив Володимир Зеленський.

Тому президент України заявив, що украй здивований поведінкою Трампа після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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– Можливо, це йому [Трампу] потрібно було для просування своєї внутрішньої політики, щоб показати, що він готовий знайти порозуміння з президентом Росії… Україна в його очах надто далека. Але ця війна не має відстаней, які вона не могла б подолати. Тому я вважаю, що йому потрібно дивитися на ситуацію без рожевих окулярів, — припустив Зеленський.

У квітні колишній президент США Дональд Трамп, слідом за чинним главою Білого дому Джо Байденом, назвав дії російської армії геноцидом українського народу.