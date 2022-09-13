У МЗС назвали нікчемними намагання РФ бути посередником миру у карабаському конфлікті
Міністерство закордонних справ України закликає українців утриматися від відвідування Нагірного Карабаху через загострення ситуації в регіоні.
Про це Фактам ICTV повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
За його словами, уряд України уважно стежить за подіями на кордоні Азербайджану та Вірменії.
– Закликаємо сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права, зокрема поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів, – наголосив Ніколенко.
За його словами, будь-які посередницькі зусилля Росії у підтриманні миру є нікчемними, адже РФ вкотре демонструє нездатність виконувати взяті зобов’язання.
Речник МЗС закликав українців утриматися від відвідування Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні, – уникати місць військової активності.
Раніше Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного у відновленні обстрілів спірного регіону.