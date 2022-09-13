Відновлення і зміцнення оборони: Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік

Вересень, 13 в 19:38

Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2023 рік, в якому передбачені кошти на відновлення інфраструктури країни та зміцнення обороноздатності.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, бюджет на 2023 рік розроблений Міністерством фінансів та підтриманий Кабміном.

– Держбюджет-2023 – це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відбудовуватися після завданої шкоди через російську збройну агресію, а також дбати про тих громадян, які цього потребують, – переконаний очільник Мінфіну.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що 14 вересня відбудеться реєстрація проєкту в парламенті та почнеться бюджетний процес. За його словами, йдеться про надання пропозицій нардепів до 1 жовтня та голосування у першому читанні до 20 жовтня.