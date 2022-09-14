Уряд має план щодо переговорів про вступ до ЄС за два роки – Шмигаль

Вересень, 14 в 16:07

Україна може стати членом Європейського Союзу за два роки, уряд вже розробив план щодо проведення необхідних переговорів.

Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Зазвичай такі переговори тривають 5-7-8 років. Наша амбіція – зробити це набагато швидше, за два роки, – сказав він.

За словами прем’єра, досягти цього допоможе консенсус суспільства щодо європейського шляху країни.

Зараз дивляться

– Яка ще країна могла відповісти на опитувальник лише за три тижні? А для якої період між подачею заявки до отримання статусу кандидата тривав лише 3 місяці? Однак, коли я кажу про можливість дуже швидких переговорів із ЄС, я не лише базуюсь на цій швидкості. Уряд вже розробив дорожню карту, яка розписує, як пройти цей шлях за два роки, фіксує наші вузькі місця та визначає, як їх пройти. Це й дає мені підстави для такого оптимізму, – пояснив Шмигаль.

Денис Шмигаль впевнений, що всі необхідні передумови для початку переговорів з ЄС будуть виконані Україною до кінця року.

До того ж, в уряді розраховують на підтримку Чехії, яка наразі головує у ЄС. Ці питання будуть підняті на спільному засіданні урядів України та Чехії, яке заплановано на кінець жовтня.