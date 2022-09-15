Вересень, 15 в 12:07

Американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер вважає, що для України найважливішою організацією є Європейський Союз.

Про це він сказав в інтерв’ю Українській правді.

За його словами, українці мали рацію, коли ризикували заради Європейського Союзу в 2013 та 2014 роках.

Зараз дивляться

– Саме його (Європейського Союзу – Ред.) структура дасть змогу постімперській державі виживати та процвітати. Майже всі держави-члени ЄС є постімперськими державами, незалежно від того, були вони центром імперії чи периферією імперії. ЄС створює рамки, в яких ці постімперські держави можуть процвітати – люди можуть вільно пересуватися, вільно торгувати, вести широкі розмови про історію, про цінності, – наголосив Снайдер.

Він впевнений, що Україна має стати членом ЄС, адже це в інтересах усіх. На його думку, членство України в Євросоюзі зробить нашу країну кращою і позбавить багатьох проблем.

– З іншого боку, якщо Росія виграє цю війну – це пряма загроза для ЄС, тому що вона повертає імперіалізм у центр європейської політики. ЄС є альтернативою імперіалізму, поки що єдиною, яка справді успішна. І тому це в інтересах ЄС, щоб Україна виграла цю війну, так само як Україні потрібно приєднатися до ЄС, – заявив Тімоті Снайдер.

За його словами, війна Росії в Україні базується на брехні. Але американський історик впевнений, що саме Україна переможе.

Він підтримує думку, що українці воюють за інші народи, за Європу, зокрема. Ця війна є переломним моментом не лише для України, Росії, чи Європи, це переломний момент для ідеї демократії загалом.

– Бо якщо Росія виграє, то в ім’я чого вона виграє? Російська війна повністю ґрунтується на брехні. Російські принципи у цій війні – антипринципи. Війна базується на серії постійної брехні. Якщо вони виграють, це означає, що брехня стає ще більш природною, – наголосив Снайдер.

Раніше Тімоті Снайдер під час виступу на Global Media Forum у Бонні провів паралелі між Голодомором в Україні 1932-1933 років, під час якого загинули мільйони українців, та подіями 2022 року. Він наголосив, що блокада України російськими військами уже найближчим часом може спровокувати в світі катастрофу глобального голоду.