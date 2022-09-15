Меру Чернігова Атрошенку вручили адміпротокол щодо конфлікту інтересів – ДБР

Вересень, 15 в 18:34

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за матеріалами Державного бюро розслідувань вручило меру Чернігова Владиславу Атрошенку адміністративний протокол, який стосується конфлікту інтересів.

За даними ДБР, міський голова доручив своєму водієві вивезти за кордон автомобіль, який належить його дружині.

– Це становило його приватний інтерес (ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів). Водночас водію мера для цього оформили відрядження та виділили з бюджету кошти, зокрема й на бензин, – пояснили в Бюро.

В пресслужбі Чернігівської міськради підтвердили, що Атрошенко 15 вересня отримав такий протокол від представників НАЗК, проте вважають це “інструментом політичного тиску на місцеве самоврядування”.

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– Суть претензії — водій міського голови на автівці родини Владислава Атрошенка під час війни, маючи офіційний дозвіл, перетнув державний кордон і повернувся. В цьому правоохоронці вбачають конфлікт інтересів, про який мав би повідомити міський голова, – розповіли у міськраді й оприлюднили протокол.

Фото: Чернігівська міськрада