Процес надання Україні членства в ЄС просувається – фон дер Ляєн

Вересень, 15 в 17:51

Під час візиту до Києва 15 вересня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом Володимиром Зеленським набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі.

– Ми обговорили чимало тем. Але, по-перше, я хочу зазначити, що процес надання членства Україні в ЄС рухається. Я відмічаю прогрес на цьому шляху, – сказала вона на спільному брифінгу за результатами переговорів.

Фон дер Ляєн наголосила, що вони домовилися працювати над тим, щоб Україна отримала доступ до єдиного ринку ЄС.

Водночас додала, що питань, які потребують опрацювання для більшої інтеграції України до європейської економіки, ще багато.

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Зеленський назвав ці переговори предметними.

– Зокрема, обговорили питання енергетичної безпеки. Ми бачимо, як російський ворог завдає ударів по наших ТЕЦ, інших об’єктах енергетичної інфраструктури. Це складні виклики як для України, так і для ЄС. Тому всім нам потрібно працювати разом, щоб їх подолати, – наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні нагородив президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Ярослава Мудрого першого ступеня.