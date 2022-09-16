Перемога українців на полі бою: посол США про те, що змусить РФ вивести війська

Вересень, 16 в 19:41

Посол США в Україні Бріджит Брінк вважає, що лише успіхи ЗСУ на полі бою змусять Росію вивести свої війська. Це означатиме перемогу України і завершення цієї війни.

– Я думаю, ця війна закінчиться, коли Росія виведе війська. Я вірю, що українці, які переможуть на полі бою, допоможуть Путіну це зробити, – сказала вона в інтерв’ю ICTV.

На її думку, останні успіхи української армії на Харківщині свідчать про те, що це обов’язково станеться.

Брінк сподівається, що з допомогою, яку США надають разом з іншими партнерами, Україна домінутиме на полі бою.

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– Ми тут, бо ми розуміємо, наскільки це важливо, і ми тут тому, що президент Байден сказав, що американці будуть підтримувати українців стільки, скільки треба, – наголосила дипломатка.

Повне інтерв’ю ICTV посла США в Україні Бріджит Брінк читайте тут.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 205-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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