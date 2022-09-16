США мають брати приклад з українців у їхній боротьбі з російською пропагандою – Брінк

Вересень, 16 в 20:03

Українці виявляють неабиякий креатив у боротьбі з російською пропагандою, тому в цьому питанні американцям є чому у них повчитися, вважає посол США в Україні Бріджит Брінк.

В інтерв’ю ICTV вона заявила, що для америців свобода слова дуже важлива, проте влада має зважати на те, як вона використовується.

– Ми бачимо це в Україні, якщо подивитися, що робить президент Зеленський, його відеозвернення, на ті речі, в яких українці проявили неабиякий креатив, як у битві на полі бою, так і в інформаційному просторі. Мені здається, ми багато чому можемо навчитися, – наголосила Брінк.

За її словами, США продовжують працювати з українцями, щоб перейняти цей досвід і посилити власну демократію.

Зараз дивляться

– З моєї точку зору, ми як влада можемо робити багато для того, щоб завдавати ударів не зброєю, але в не менш важливий спосіб заради протидії розповсюдженню хибної інформації, – вважає дипломатка.

Повне інтерв’ю ICTV посла США в Україні Бріджит Брінк читайте тут.

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Фото: U.S. Embassy Slovakia