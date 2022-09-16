Вересень, 16 в 16:03

Президент Володимир Зеленський 16 вересня підписав указ, яким затвердив угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Метою цієї угоди є тимчасове полегшення автомобільних вантажних перевезень між Європейським Союзом та Україною, шляхом надання додаткових вправ на транзит та перевезення.

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Також угода включає спрощення визнання водійських документів.

Що угода означає для України?

ЄС визнаватиме українські водійські права;

українським перевізникам більше не потрібні дозволи для в’їзду в ЄС (раніше це гальмувало експортні можливості країни);

скасування мит і тарифів на українські товари.

Угоду з ЄС про лібералізацію транзитних та двосторонніх перевезень підписали 29 червня 2022 року.