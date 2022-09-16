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Факти / Україна / Політика

Зеленський затвердив угоду з Євросоюзом про транспортний безвіз

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Зеленський затвердив угоду з Євросоюзом про транспортний безвіз
Фото: Depositphotos

Президент Володимир Зеленський 16 вересня підписав указ, яким затвердив угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Метою цієї угоди є тимчасове полегшення автомобільних вантажних перевезень між Європейським Союзом та Україною, шляхом надання додаткових вправ на транзит та перевезення.

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Також угода включає спрощення визнання водійських документів.

Що угода означає для України?

  • ЄС визнаватиме українські водійські права;
  • українським перевізникам більше не потрібні дозволи для в’їзду в ЄС (раніше це гальмувало експортні можливості країни);
  • скасування мит і тарифів на українські товари.

Угоду з ЄС про лібералізацію транзитних та двосторонніх перевезень підписали 29 червня 2022 року.

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Джерело: Офіс президента
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