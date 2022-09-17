На пенсійні виплати і соцдопомогу: до України надійшов грант у $1,5 млрд

Вересень, 17 в 14:58

До державного бюджету України надійшов грант на суму в $1,5 млрд, який спрямують на пенсійні виплати та програми соціальної допомоги.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, це останній транш з $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку.

– До державного бюджету України надійшов грант у розмірі $1,5 млрд. Це останній транш з $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку. Кошти буде спрямовано для відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги. Дякую президенту Джо Байдену та США за підтримку України, – наголосив прем’єр-міністр.

Нещодавно США оприлюднили повний список озброєння, яке передають Україні для захисту громадян від ракетних обстрілів російської армії. Зокрема, до пакета допомоги входять: понад 1,4 тис. комплексів Stinger, понад 8,5 тис. систем Javelin, 16 РСЗВ HIMARS та снаряди до них.

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За даними Пентагону, загалом після 24 лютого США виділили Україні військову допомогу на суму понад $15,1 млрд.