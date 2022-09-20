Вересень, 20 в 17:48

Мета України – це звільнення всіх тимчасово окупованих територіях у кордонах 1991 року. Київ не розглядає можливість якихось територіальних поступок РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до США, де він узяв участь у дискусії Ради міжнародних відносин (Council on Foreign Relations).

– Ключовим моментом для України є відновлення нашої територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах 1991 року. Не може бути жодної угоди, яка базувалася би на територіальних поступках з боку України, – наголосив Кулеба.

Міністр підняв питання контрнаступу Збройних сил України на сході та півдні, під час якого воїни звільняють окуповані РФ території. Він відзначив військову допомогу США, зокрема надання гаубиць та реактивних артилерійських систем HIMARS, які стали переломними на полі бою.

Зараз дивляться

Кулеба додав, що Київ прагне забезпечити ЗСУ всім необхідним озброєнням для подальших перемог над РФ.

Коментуючи періодичні сигнали Москви про начебто готовність до переговорів з Україною, він закликав партнерів звертати увагу на причини подібних заяв. Адже в РФ згадали про “переговори” лише після серії жорстких поразок на полі бою, намагаючись тим самим виграти час.

Коментуючи енергетичну кризу та економічні виклики, які виникли перед Європою, Кулеба нагадав, що причиною є збройна агресія РФ, а не Україна чи антиросійські санкції. Він закликав уряди країн Європи пояснювати це своїм громадянам.

Згадав Кулеба і про пропозиції запустити заморожений російський газопровід Північний потік-2, які подеколи лунають в ЄС. Міністр порадив подивитися на ситуацію з Північним потоком-1. Москва останнім часом постійно скорочує або й призупиняє поставки газу до Європи через цей трубопровід.

– Достатньо подивитися на ситуацію з Північним потоком-1. Канада та Німеччина вирішили послабити певні обмеження щодо РФ, і це жодним чином їм не допомогло. Росія продовжує створювати проблеми з постачанням газу. Попереду ще багато викликів, але ми будемо спільно протистояти їм, – заявив очільник МЗС.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловив думку, що наша держава зможе повернутися до кордонів станом на 1991 рік вже наступного року.