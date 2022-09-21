Вересень, 20 в 23:19

Президент України Володимир Зеленський вважає, що США можуть чинити тиск на країни, які стоять осторонь війни в Україні, а могли б допомогти нам озброєнням.

Про це Зеленський сказав у ході відеоспілкування у вівторок із 42-м президентом США Біллом Клінтоном під час The Global Clinton Initiative.

За словами Зеленського, Україна дуже потребує важкого озброєння і США мають важелі тиску на ті країни, які намагаються зараз стояти осторонь війни.

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– Як можна допомогти нам більше? Потрібно чинити тиск на деякі держави у світі, які можуть нам зараз допомогти – вони мають ту артилерію, яка нам потрібна, і відповідне озброєння. І тут США могли б чинити тиск на ці держави, – заявив президент.

За його словами, є деякі держави, які балансують на межі добра і зла.

– Але не можна у війні агресора, у війні колонізаторської держави – Росії, яка веде саме таку війну проти нас, окупацію відкриту, балансувати між добром та злом. Потрібно вибрати бік. Не можна бути посередині, – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що країни світу мають визнати Росію державою-спонсором тероризму. І це буде найголовніше з усіх санкцій.

Зеленський впевнений, що і тут США мають важелі впливу.

– Після того, як Сполучені Штати Америки дають Україні артилерію, інші держави нас підтримують і також передають. Коли США визнають Росію державою-спонсором тероризму, інші демократії Європи також будуть підтримувати цю ініціативу, – наголосив Зеленський.

Раніше офіційний Вашингтон заявив, що не має наміру визнавати Росію як державу-спонсора тероризму, проте на практиці США застосують санкції, які б відповідали такому визнанню РФ.