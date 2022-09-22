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Факти / Україна / Політика

Багатьох звільнених українських полонених росіяни жорстоко катували – Буданов

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Багатьох звільнених українських полонених росіяни жорстоко катували – Буданов

До багатьох зі звільнених напередодні українських полонених росіяни застосовували дуже жорстокі тортури.

Про це на брифінгу розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, звільнені полонені перебувають в різному фізичному стані.

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– Є особи, які фізично більш-менш в нормальному стані, за винятком хронічного недоїдання. Є особи, до яких застосовувалися дуже жорстокі тортури. На жаль, відсоток серед тих, кого ми повернули, є досить великим… До багатьох із них застосовувалися дуже жорстокі види тортур, – розповів начальник ГУР.

Наразі частина звільнених полонених перебуває в лікарнях Чернігова та області.

Буданов розповів, що більшість зі звільнених потребують медичного лікування, але всі потребують психологічної реабілітації.

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна змогла повернути з РФ 215 полонених військових, серед яких 124 офіцери. Серед звільнених – чимало бійців полку Азов, Нацгвардії, СБУ та морських піхотинців.

Фото: ГУР Міноборони

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