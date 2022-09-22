Вересень, 22 в 20:50

До багатьох зі звільнених напередодні українських полонених росіяни застосовували дуже жорстокі тортури.

Про це на брифінгу розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, звільнені полонені перебувають в різному фізичному стані.

Зараз дивляться

– Є особи, які фізично більш-менш в нормальному стані, за винятком хронічного недоїдання. Є особи, до яких застосовувалися дуже жорстокі тортури. На жаль, відсоток серед тих, кого ми повернули, є досить великим… До багатьох із них застосовувалися дуже жорстокі види тортур, – розповів начальник ГУР.

Наразі частина звільнених полонених перебуває в лікарнях Чернігова та області.

Буданов розповів, що більшість зі звільнених потребують медичного лікування, але всі потребують психологічної реабілітації.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна змогла повернути з РФ 215 полонених військових, серед яких 124 офіцери. Серед звільнених – чимало бійців полку Азов, Нацгвардії, СБУ та морських піхотинців.

Фото: ГУР Міноборони