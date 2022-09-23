Ми й без ваших танків переможемо: Зеленський емоційно дав інтерв’ю німецькому виданню
Президент Володимир Зеленський доволі емоційно відповів в інтерв’ю німецькому виданню Bild щодо надання Україні важкого озброєння для боротьби із російськими окупантами.
Відеозапис інтерв’ю оприлюднив Офіс президента.
Зеленський під час розмови був дуже емоційний.
– Ви незалежна держава. Якщо ви не хочете нам давати (озброєння – Ред.) – без образ – не давайте. Але не намагайтеся говорити, що спочатку (зброю має дати – Ред.) Америка, потім Німеччина, потім буде Польща. Не треба. Кожен повинен відповідати за себе, – заявив Зеленський.
За його словами, для українців танки та Матадори (гранатомети MATADOR RGW-90 – Ред.) – це порятунок наших людей.
– Ми й без ваших танків переможемо у цій війні. Але я хочу, щоб ви знали, що ми воюємо за наші спільні цінності, і я б хотів, щоб це була наша спільна перемога, – сказав глава держави.
Раніше повідомлялося, що Німеччина передає ЗСУ дві ракетні системи залпового вогню Mars II та пів сотні бронетранспортерів Dingo. Також поїдуть ще чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.