Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Ми й без ваших танків переможемо: Зеленський емоційно дав інтерв’ю німецькому виданню

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ми й без ваших танків переможемо: Зеленський емоційно дав інтерв’ю німецькому виданню
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський доволі емоційно відповів в інтерв’ю німецькому виданню Bild щодо надання Україні важкого озброєння для боротьби із російськими окупантами.

Відеозапис інтерв’ю оприлюднив Офіс президента.

Зеленський під час розмови був дуже емоційний.

Зараз дивляться

– Ви незалежна держава. Якщо ви не хочете нам давати (озброєння – Ред.) – без образ – не давайте. Але не намагайтеся говорити, що спочатку (зброю має дати – Ред.) Америка, потім Німеччина, потім буде Польща. Не треба. Кожен повинен відповідати за себе, – заявив Зеленський.

За його словами, для українців танки та Матадори (гранатомети MATADOR RGW-90 – Ред.) – це порятунок наших людей.

– Ми й без ваших танків переможемо у цій війні. Але я хочу, щоб ви знали, що ми воюємо за наші спільні цінності, і я б хотів, щоб це була наша спільна перемога, – сказав глава держави.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передає ЗСУ дві ракетні системи залпового вогню Mars II та пів сотні бронетранспортерів Dingo. Також поїдуть ще чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Читайте
Словенія передасть Україні 28 танків M-55S

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка