Вересень, 23 в 0:11

Президент Володимир Зеленський доволі емоційно відповів в інтерв’ю німецькому виданню Bild щодо надання Україні важкого озброєння для боротьби із російськими окупантами.

Відеозапис інтерв’ю оприлюднив Офіс президента.

Зеленський під час розмови був дуже емоційний.

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– Ви незалежна держава. Якщо ви не хочете нам давати (озброєння – Ред.) – без образ – не давайте. Але не намагайтеся говорити, що спочатку (зброю має дати – Ред.) Америка, потім Німеччина, потім буде Польща. Не треба. Кожен повинен відповідати за себе, – заявив Зеленський.

За його словами, для українців танки та Матадори (гранатомети MATADOR RGW-90 – Ред.) – це порятунок наших людей.

– Ми й без ваших танків переможемо у цій війні. Але я хочу, щоб ви знали, що ми воюємо за наші спільні цінності, і я б хотів, щоб це була наша спільна перемога, – сказав глава держави.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передає ЗСУ дві ракетні системи залпового вогню Mars II та пів сотні бронетранспортерів Dingo. Також поїдуть ще чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.