Вересень, 24 в 22:15

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян з приводу часткової мобілізації, яку самі громадяни РФ називають “могилізацією”.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

За словами Зеленського, російських командирів не переймаються життям росіян – їм просто потрібно заповнити порожні місця на фронті. Ким заповнюватимуться ці місця, російську владу не хвилює.

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– Хоч молодими айтішниками, які взагалі не служили, хоч пенсіонерами, які служили хіба що у радянській армії. Для вас настав ключовий момент: саме зараз вирішується, чи ваше життя закінчиться, – зазначив Володимир Зеленський.

Президент вважає, що громадянам РФ краще не взяти повістку, аніж загинути в Україні воєнним злочинцем. Росіянам краще втекти від злочинної мобілізації, ніж бути скаліченим і потім постати перед судом за участь у війні.

– Здатись в український полон краще, ніж загинути під ударами нашої зброї, – рішуче заявив глава держави.

Зеленський зауважив, що без жодного сумніву – Україна переможе, а всі окупанти на нашій території обовʼязково будуть знищені.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. За офіційними даними, до армії планують призвати 300 тис. резервістів. Проте західні офіційні особи та експерти розвідки вважають, що Росія не зможе мобілізувати таку кількість людей.