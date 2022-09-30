Вересень, 30 в 15:56

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, не бачить жодного європейського уряду, який би відмовився від підтримки України.

Про це Кулеба заявив в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, європейські країни не будуть скасовувати санкції проти Росії. До того ж країни будуть підтримувати Україну, як зможуть.

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– Я не бачу жодного уряду в Європі, який міг би собі дозволити відмовитися від підтримки рішень, пов’язаних з Україною, і піти в повний ігнор… Якщо один уряд постачає нам зараз танки і снаряди, а прийде новий і скаже, що більше не може через політичні причини постачати Україні летальну зброю, значить, будемо нелетальну від них отримувати. А потім і до летальної повернемося, – сказав Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС наголосив, що є три чинники підтримки України.

Перший чинник – це логіка консенсусних рішень Євросоюзу.

– Якщо ти намагаєшся десь “відпетляти” – із тобою сядуть, поговорять, пояснять, запропонують якесь рішення, і в результаті тебе підганяють у загальну рамку, – пояснив міністр.

Другий чинник – це позиція України. За словами Кулеби, Україна має зараз найвищий у Європі моральний і політичний авторитет як держава.

– Своєю позицією Україна здатна змінювати позицію інших держав, навіть якщо їм це не подобається, – зазначив голова МЗС.

Третій чинник – у найбільш скептично налаштованій країні Європи є чітке розуміння, що Путін – це загроза усій Європі.

– Просто не всі дозволяють собі відкрито реалізовувати це розуміння в політиці, навіть, умовно кажучи, прем’єр-міністр (Угорщини) Орбан. Але вони всі розуміють, що таке сучасна Росія, і розуміють, що Європі кінець, якщо вона зараз програє. Кінець – не в плані розвалиться, а кінець у тому, що вона буде вимушена підкорятися волі Росії в тих або тих питаннях свого розвитку. А ось цього вже допустити ніхто категорично не хоче, – упевнений Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ заявив, що Росія, з якою воює Україна, потім так само почне створювати проблеми скрізь. І це не просто польоти безпілотників і порушення повітряного простору літаками.

Хай там як, але найбільш нібито проросійськи налаштовані політики так само не хочуть коритися Путіну, вважає Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що світ не терпітиме риторики Росії про можливе застосування ядерної зброї.